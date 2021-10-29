Членов ЛКСМ задержали после возложения цветов в честь Дня комсомола в Петербурге

Участников петербургского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи (молодежное крыло КПРФ) и других коммунистов вечером 29 октября задержали у памятника Комсомольцу на поспекте Стачек, сообщили ЗАКС.Ру очевидцы.

Лидер фракции КПРФ в ЗакСе Роман Кононенко рассказал, что присутствовал на этом мероприятии, но начала задержания не видел, поскольку уже ушел, посчитав, что акция завершена.

- Ребята в конце построились на ступеньках памятника и решили сфотографироваться. Они растянули баннер с надписью "Ленин, партия, комсомол". После этого появились сотрудники в большом количестве, экипированные. Когда возлагали цветы, никого из полицейских не было, - сообщил ЗАКС.Ру Конененко.

Задержанный Владислав Карлов утверждает, что одного из участников акции полицейский ударил электрошокером. По его информации, в автозаки попали восемь человек.

- Я уже в конце подошел, представился, пытался поговорить с полицейскими, узнать, куда везут, - рассказал Коненко. - В очень грубой форме отвечали, что "все вопросы в пресс-службу". Рядом паренек тоже спрашивал, куда везут. На него полицейский замахнулся, хотел ударить, но не стал.

Помимо Карлова также задержали Егора Мороза, Викторию Северину, Анну Семочкину. Имена остальных задержанных ЗАКС.Ру не известны. Их доставили в 31 отдел полиции.

Фото: vk.com/ СПб ГО ЛКСМ РФ | Ленинский комсомол