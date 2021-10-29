Суд не удовлетворил последний "поствыборный" иск Вишневского

Куйбышевский районный суд Петербурга 28 октября отказал в удовлетворении иска депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского ("Яблоко") к УИК № 2208, где итоги голосования в ЗакС по 2-му округу признали недействительными из-за "лишних избирательных бюллетеней", сообщил ЗАКС.Ру юрист Павел Шапчиц.

По предварительным данным, на этом участке Вишневский обгонял своего соперника от "Единой России" Александра Ржаненкова примерно на 80 голосов. Комиссия обнаружила расхождение при проверке контрольных соотношений бюллетеней и приняла решение признать итоги голосования недействительными.

Представитель истца юрист Павел Шапчиц считает, что участковая комиссия неправомерно объявила голосование недействительным из-за 69 "лишних избирательных бюллетеней", так как такого термина в избирательном законодательстве нет. Он отметил, что в позиции УИК нет ссылок на нормы закона, которые могли бы служить поводом для отмены результатов голосования.

– Дело действительно интересное. Здесь ясно видны двойные стандарты прокуратуры и суда в части стандартов доказывания недействительности итогов голосования. Когда мы пытаемся доказать недействительность итогов на основании конкретных нарушений, то на любые такие нарушения прокуратура говорит: "Это не повлияло на достоверность волеизъявления" - или вовсе: "Голословно". А вот когда они хотят отменить итоги, то можно вообще ничего не доказывать. Можно голословно заявить, что был или мог быть вброс, – рассказал Шапчиц.

Уголовного дела по факту "вброса" заводить не стали. Суд отказался запрашивать видео с участка, на котором могли запечатлеть фальсификацию.

Всего Вишневский подал более десяти исков в Дзержинский, Куйбышевский и Смольнинский районные суды. Поводами для обращений в суд становились различные нарушения правил использования сейф-пакетов (отсутствие красных индикаторных лент, ночное вскрытие сейф-пакета и другие) во время трехдневного голосования. Ни один из исков не удовлетворили. Шапчиц рассказал, что программа-минимум достигнута. Им удалось сформировать "библиотеку нарушений", закрепленную в судебных решениях.

– Суд сказал, что вот такие нарушения не являются основанием для признания итогов недействительными, а такие являются. Мы получили практически полную библиотеку нарушений по сейф-пакетам. Пойдем в Горсуд с этими вопросами, может, даже и в кассацию. Все мы это проделаем, а потом отправим в Центризбирком и скажем: "Ребята, ну посмотрите, какой правовой бардак вы создали своим положением о трехдневном голосовании", – рассуждает Шапчиц.

Вишневскому удалось избраться в Законодательное собрание по списку партии. Победителем по одномандатному округу № 2 стал бывший председатель комитета по социальной политике Ржаненков. В Думу по 216-му округу, по которому выдвигался Вишневский, избрался бывший вице-спикер городского парламента Сергей Соловьев.

Константин Леньков