В Петербурге установили рекорд по суточному числу привитых от COVID-19

Петербургский комитет здравоохранения сообщил о том, что 29 октября в городе обновился рекорд по числу инъекций вакциной против коронавируса.

"За вчерашний день в Петербурге впервые привито 23 835 человек, в том числе вакциной "Спутник Лайт". Всего выполнено 26 089 инъекций, включая повторную вакцинацию и вакцинацию иностранных граждан", – рассказали в пресс-службе комитета.

В последний раз этот рекорд обновлялся 23 октября.

За последние сутки, напомним, в городе выявили коронавирус у 3452 человек (максимум с начала января). В городе работают 175 прививочных пунктов и 45 мобильных прививочных бригад.