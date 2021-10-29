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Новости 29 октября, 20:32

В Петербурге установили рекорд по суточному числу привитых от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге установили рекорд по суточному числу привитых от COVID-19

Петербургский комитет здравоохранения сообщил о том, что 29 октября в городе обновился рекорд по числу инъекций вакциной против коронавируса. 

"За вчерашний день в Петербурге впервые привито 23 835 человек, в том числе вакциной "Спутник Лайт". Всего выполнено 26 089 инъекций, включая повторную вакцинацию и вакцинацию иностранных граждан", – рассказали в пресс-службе комитета.

В последний раз этот рекорд обновлялся 23 октября.

За последние сутки, напомним, в городе выявили коронавирус у 3452 человек (максимум с начала января). В городе работают 175 прививочных пунктов и 45 мобильных прививочных бригад.


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