Десять человек на место одного омбудсмена

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга завершило прием заявок на выдвижение кандидатов на пост уполномоченного по правам человека. Всего выдвинуто 10 человек: муниципальные депутаты, бывшие парламентарии и общественные деятели. ЗАКС.Ру рассказывает о каждом из них.

Прием заявок закончился в 17:00 часов 29 октября. До этого публично было известно только о трех претендентах, но в итоге список увеличился до 10 человек. Большую часть из них пресс-служба ЗакСа обозначила как "общественный деятель", хотя среди них встречаются и бывшие городские депутаты.

Выбрать нового омбудсмена должен ЗакС на пленарном заседании. В первую неделю ноября собрание депутатов не планируется, ближайшее назначено на 10 ноября.

Знакомая работа

Главу аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольгу Штанникову в омбудсмены выдвинули три организации: ассоциация родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ", благотворительная организация "Ночлежка" и "Красный Крест". О том, что она может стать одним из кандидатов на пост, было известно еще с момента сложения полномочий с прошлого омбудсмена Александра Шишлова. Он в сентябре 2021 года избирался в депутаты Законодательного собрания по списку "яблочников". В этом же списке под третьим номером шла Штанникова, но партия получила только два места в парламенте.

Шишлов, прощаясь в парламенте с прежней должностью, поблагодарил свой аппарат и отметил, что вместе они помогли тысячам людей. Депутат посоветовал коллегам сделать новым омбудсменом Штанникову.

Она возглавляет аппарат уполномоченного почти 10 лет — с 2012 года. До этого Штанникова три раза становилась депутатом и руководителем муниципального образования "Гражданка". Также глава аппарата омбудсмена была заместителем председателя петербургского отделения "Яблока" и занималась вопросами местного самоуправления и женской повесткой.

Региональная правозащитная общественная организация "Милосердие" и Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции "Общественный контроль" предложили на должность уполномоченного по правам человека Светлану Агапитову, которая сейчас является президентом благотворительного фонда "Азбука надежды". Ранее она более 10 лет была уполномоченным по правам ребенка в Петербурге.

Агапитова активно занималась вопросами детства не только на региональном, но и на федеральном уровне. В частности, экс-омбудсмен продвигала патронат, разрешение перевозить детей в поездах по копии свидетельства о рождении, введение денежной компенсации за усыновление и другое.

В 2020 году Агапитова рассталась со своей должностью детского омбудсмена — она проработала на посту два срока, а больше не разрешает законодательство. Тогда общественные деятели призывали губернатора Петербурга Александра Беглова найти экс-омбудсмену достойную должность в сфере защиты прав детей. Но места ей не нашлось. Агапитову не включили в новый состав Общественной палаты города.

Главу местной администрации МО "Семеновский" Сергея Лаптева в омбудсмены выдвинул депутат ЗакСа от "Единой России" Алексей Макаров. Лаптев в начале 2000-х годов руководил аппаратом уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова, а затем перешел на аналогичную должность у Агапитовой.

В 2009 году Лаптев, работая у омбудсмена, как самовыдвиженец участвовал в выборах депутатов Рахьинского городского поселения в Ленинградской области. Вместе с ним в выборах участвовали и другие сотрудники аппарата. Выиграть Лаптев не смог, но депутаты ЗакСа Петербурга были возмущены произошедшим. Сотрудники аппарата омбудсмена не должны заниматься политической деятельностью, заявил тогда спикер парламента Вадим Тюльпанов. После этого скандала действовавший тогда уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов свой пост потерял.

Через три года Лаптев сам хотел занять эту должность. Но не смог и продолжил работу в аппарате детского омбудсмена вместе с Агапитовой.

Депутат Макаров рассказал ЗАКС.Ру, что вместе с Лаптевым заканчивал юрфак в 2000 году. Парламентарий считает, что его однокурсник владеет и необходимыми знаниями, и необходимыми навыками для работы в качестве омбудсмена. Он напомнил, что Лаптев работал и в ЗакСе, и в аппаратах омбудсменов.

– Он возглавлял аппарат уполномоченного по правам ребенка и стоял у самых истоков создания этого аппарата. По сути, Сергей Альбертович именно тот человек, который создал аппарат уполномоченного по правам ребенка. И этот институт, можно сказать, состоялся в нашем городе во многом благодаря его труду, – заявил Макаров.

Вместо Госдумы

Муниципальный совет "Гавани" в омбудсмены выдвинул экс-депутата ЗакСа Надежду Тихонову. Она пыталась пройти в городской парламент и в 2021 году по округу № 7, а также выдвигалась в Государственную Думу по округу № 212. Поддерживала Тихонову "Справедливая Россия – За правду", но войти в парламенты ей не удалось.

По округу № 212 в Госдуму прошел единоросс Александр Тетердинко. Тихонова с итогами выборов не согласна и оспаривает их в судах — требует отменить итоговые протоколы ряда участковых комиссий. Кировский районный суд уже отказал экс-депутату во всех исках, Красносельский районный суд продолжит рассмотрение дела в декабре.

В разговоре с ЗАКС.Ру Тихонова заявила, что намерена продолжить судебные разбирательства. Экс-депутат отметила, что "Справедливая Россия" всегда выдвигала своего кандидата в уполномоченные — в этот раз выбор пал на нее. По словам Тихоновой, она хотела бы занять пост омбудсмена. И в таком случае готова прекратить политическую деятельность, уточнила экс-депутат. На вопрос о том, что для нее приоритетнее: мандат в Госдуме или пост омбудсмена, Тихонова ответила, что это "некоторая поэтапная история".

– Давайте рассуждать поэтапно. Если действительно депутаты поддержат мою кандидатуру, и я стану омбудсменом в городе, я просто не смогу продолжить борьбу за мандат, поскольку это политическая деятельность. Мне придется приостановить членство в партии. Я готова на этот шаг, но в случае действительно моего избрания. Ни в каких других случаях я не готова, – заявила Тихонова.

Она считает, что справится с полномочиями омбудсмена. В ЗакСе Тихонова возглавляла комиссию по экологии и большое внимание уделяла этой сфере. Также экс-депутат высказывалась за закон о профилактике домашнего насилия, за расширение прав бездомных, за субсидирование зарплат людям с инвалидностью и за многое другое.

Экс-депутаты снова в кандидатах

Бывшего депутата от "Единой России" Евгения Никольского в омбудсмены предложило муниципальное образование № 65. Он проработал в ЗакСе один созыв, но расставался с парламентом с грустью.

– Сейчас в ЗакС приходил. Там вроде улыбались, все хорошо, но вы же понимаете, когда ты бьешься за коллектив, и когда тебе это не удается, конечно же, внутри остается определенная обида. Нужна переоценка действий, которые ты предпринимал. Я человек старой формации, может, нужно быть более циничным в проведении той же самой избирательной кампании, – говорил Никольский ЗАКС.Ру после выборов.

Экс-депутат планировал продолжать политическую деятельность, а также более активно заниматься спортом и, возможно, помогать Общественной палате.

До работы депутатом Никольский руководил администрацией Красносельского района и входил в состав правительства Петербурга. Еще ранее был председателем МО "Лахта-Ольгино".

Бывшая коллега Никольского по ЗакСу Ольга Ходунова, ранее возглавлявшая фракцию КПРФ, тоже стала кандидатом в омбудсмены. Ее выдвинул новый глава компартии в городе и руководитель фракции коммунистов Роман Кононенко.

Она, как и Никольский, пробыла в парламенте один созыв, а после него не планировала прекращать политическую деятельность.

– Сейчас главное — выдохнуть. Я буду работать в партии, ну а в каком качестве — пока не знаю. Я думаю, простой коммунист и солдат партии — это самая высшая награда. Поэтому [буду] солдатом партии, – сказала Ходунова в сентябре.

Бывший депутат во время работы в парламенте высказывалась против новых норм расселения коммунальных квартир, выступала за изменение закона о митингах и поднимала другие вопросы. Сама Ходунова неоднократно посещала и устраивала акции. Один раз, в 2019 году, на несогласованной акции коммунистов экс-депутат попала в автозак вместе с другими задержанными.

Муниципалы и общественники

Самостоятельно первым официально о выдвижении своего кандидата в уполномоченные по правам человека в Петербурге сообщило городское отделение ЛДПР. Партия предложила муниципального депутата МО "Поселок Парголово" Сергея Иванoва. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что мундеп "знаком с проблемами петербуржцев не понаслышке — он уже имеет обширную базу обращений от граждан, на основании которой собирается строить работу профильного аппарата".

"Люди не знают своих прав и не понимают, как их отстаивать. Моя задача как будущего Уполномоченного по правам человека — сделать так, чтобы закон работал на жителей Петербурга и для них, а не "тормозил" процессы бюрократическими проволочками", – процитировали Иванова в партии.

Мундепом он стал в 2019 году. Сейчас Иванов работает преподавателем ОБЖ в нескольких учебных заведениях и учится сам — получает третье высшее образование, заявили в ЛДПР. В партии же добавили, что Иванов — офицер в запасе, отец шестерых детей и дедушка одного внука.

Муниципальный депутат в 2016 и 2021 годах пытался при поддержке ЛДПР пройти в ЗакС. Оба раза попытки не увенчались успехом. На последних выборах партия выдвинула Иванова вторым номером в региональной группе № 6.

Благотворительный фонд "С Любовью в Сердце" выдвинул своего председателя и муниципального депутата МО "Юго-Запад" Павла Любимова. В муниципальный совет в 2019 году он прошел при поддержке партии "Справедливая Россия", но на выборы в ЗакС в 2021 году пошел уже при поддержке "Новых людей".

– Любой творческий человек всегда ищет новые направления деятельности, с кем можно сотрудничать. В 2019 году партия "Новые люди" не была представлена в Петербурге. Я поддерживаю их программу и считаю, что это партия, которая близка мне, моему мировоззрению, – говорил Любимов ЗАКС.Ру.

В парламент он пройти не смог. По округу № 16, где выдвигался Любимов, победу одержал кандидат от "Справедливой России – За правду" Андрей Алескеров.

Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей "Досудебная претензия" предложила сделать омбудсменом общественного деятеля Александра Бойченко. Другого общественного деятеля Илью Черменева выдвинула организация "Не Все Равно". Последняя выступает в защиту дома писателя Михаила Лермонтова в Петербурге и участвовала в акции по чтению стихов поэта у здания.

София Саттарова