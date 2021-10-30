Приставы начали процедуру взыскания с Facebook штрафов на 17 млн рублей

Судебные приставы открыли против Facebook еще четыре дела о принудительной выплате штрафов на 17 млн рублей за неудаление противоправного контента, обратил внимание "Интерфакс".

По данным Федеральной службы судебных приставов, 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов на суммы 3 млн, 4 млн и по 5 млн рублей. До этого служба завела восемь дел о принудительной выплате штрафов 26 млн рублей.

Ранее в октябре Роскомнадзор пригрозил Facebook взысканием оборотного штрафа в размере 5-10% от годовой выручки компании в наказание за систематическое неисполнение решений российских судов. Общая сумма штрафов Facebook с начала года превысила 90 млн, Twitter – около 60 млн, Telegram – примерно 40 млн рублей.