В Петербурге растет число пациентов с COVID-19 в реанимации

В стационарах Петербурга в реанимацию переведены 746 петербуржцев с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Это на 28 больше, чем в отчете днем ранее.

Всего в больницах города на лечении от COVID-19 и пневмоний находятся 7 808 петербуржцев, 538 госпитализировали за последние сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 746 пациентов. Всего в Петербурге развернуто 9 488 инфекционных коек. 39 315 человек проходят лечение амбулаторно.

Закончили цикл вакцинации от коронавируса 1 894 327 человек. В Петербурге есть запас вакцины в 671 874 дозы.