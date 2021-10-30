Минздрав рекомендовал применять "Спутник Лайт" только при ревакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" должна использоваться только при ревакцинации, передает ТАСС.

"В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации", - сказал Мурашко.

Для первой прививки министр рекомендовал использовать другие зарегистрированные в России вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".

В России в последние дни выявляют рекордное число заболевших в сутки. 30 сентября штаб отчитался о более чем 40 тысячах новых пациентов с COVID-19. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионах объявлен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В Петербурге попутно власти объявили локдаун. Не будут работать объекты розничной торговли и другие учреждения. Подробнее об ограничениях – в материале ЗАКС.Ру.