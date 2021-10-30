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Бельский назвал разрешение газетным киоскам работать во время локдауна в Петербурге необходимой мерой поддержки СМИ

фото ЗакС политика Бельский назвал разрешение газетным киоскам работать во время локдауна в Петербурге необходимой мерой поддержки СМИ

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский назвал решение отнести печатные издания к непродовольственных товаров первой необходимости необходимой мерой поддержки СМИ, сообщили в ЗакСе.

Бельский подчеркнул, что петербуржцы "должны всегда иметь широкий выбор средств массовой информации", в том числе в свете дополнительных ограничений из-за эпидемии коронавируса.

"Чтобы горожане продолжали получать самую последнюю и достоверную информацию, городу важно поддерживать СМИ. Разрешение газетным павильонам работать в период с 30 октября по 7 ноября текущего года – одна из необходимых мер такой поддержки", - сказал Бельский.

Накануне комитет по промышленной политике, инновациям и торговле внес киоски с прессой в перечень торговых точек, которым разрешено работать во время локдауна. 28 октября Бельский обсудил этот вопрос с редакторами петербургских изданий и главой комитета по печати Владимиром Рябоволом.


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