Петербургских комсомольцев почти пять часов продержали в автозаке у суда и увезли обратно в отдел

Семерых членов Ленинского коммунистического союза молодежи (молодежное крыло КПРФ), задержанных накануне во время празднования Дня комсомола, более четырех часов 30 октября продержали в автозаке у здания Кировского районного суда, об этом ЗАКС.Ру сообщили сами активисты.

Коммунист Александр Рогожкин в своём Telegram-канале выложил видео припаркованного у суда автозака с задержанными еще в 11:44 утра. Рассмотрение дел с тех пор так и не начали. По словам задержанных, судьи не хотели принимать полицейские протоколы из-за допущенных сотрудниками МВД ошибок.

Около 16:30 комсомольцев повезли обратно в отдел полиции, рассказал задержанный член ЛКСМ Владислав Карлов. По его словам, всего задержали восемь человек. Однако одному из них, Никите Яковлеву, стало плохо, и его еще накануне увезли из отдела на скорой.

Напомним, члены ЛКСМ провели акцию в честь 103-й годовщины создания Комсомола в сквере у Комсомольской площади. Они возложили цветы к памятнику, после чего решили сделать совместное фото, выстроившись на ступеньках памятника с красными флагами и баннером "Ленин! Партия! Комсомол!" Прибывшие полицейские расценили это как несанкционированный пикет и стали задерживать участников. Им вменили нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Сергей Еремеев / фото: vk.com/egormixailov_kprf