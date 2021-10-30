ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:02

К Соловецкому камню в Петербурге возложили цветы в День памяти жертв политрепрессий

фото ЗакС политика К Соловецкому камню в Петербурге возложили цветы в День памяти жертв политрепрессий

Общественные деятели Петербурга возложили цветы к Соловецкому камню в День памяти жертв политических репрессий. По подсчетам "Фонтанки.ру", в церемонии приняли участие около 80 человек.

В том числе присутствовали депутаты Заксобрания Борис Вишневский, Александр Шишлов, Павел Крупник, глава аппарата петербургского омбудсмена Ольга Штанникова, руководитель центра "Возвращенные имена" Анатолий Разумов и ряд генеральных консулов зарубежных стран. 

В 13:00 у Соловецкого камня началось чтение имен жертв политрепрессии. С 17:00 оно продолжилось у памятника Достоевскому на Владимирской площади.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама