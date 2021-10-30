К Соловецкому камню в Петербурге возложили цветы в День памяти жертв политрепрессий

Общественные деятели Петербурга возложили цветы к Соловецкому камню в День памяти жертв политических репрессий. По подсчетам "Фонтанки.ру", в церемонии приняли участие около 80 человек.

В том числе присутствовали депутаты Заксобрания Борис Вишневский, Александр Шишлов, Павел Крупник, глава аппарата петербургского омбудсмена Ольга Штанникова, руководитель центра "Возвращенные имена" Анатолий Разумов и ряд генеральных консулов зарубежных стран.

В 13:00 у Соловецкого камня началось чтение имен жертв политрепрессии. С 17:00 оно продолжилось у памятника Достоевскому на Владимирской площади.