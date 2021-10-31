Петербургские полицейские застрелили мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом

Накануне вечером в Шушарах полицейские, приехавшие на вызов, решили открыть огонь по агрессивному мужчине, сделав для начала предупредительный выстрел. От полученных огнестрельных ран он скончался на месте. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, сотрудники ведомства приехали после сообщения о том, что женщина в доме на Школьной улице якобы упала на стекло и порезалась.

Мужчина с ножом, находившийся у подъезда дома, откуда совершался вызов, первоначально попытался скрыться. В квартире силовики обнаружили его подругу, на теле которой было множество ранений. Ей потребовалась госпитализация.