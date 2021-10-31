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Новости 10:07

Петербургские полицейские застрелили мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом

фото ЗакС политика Петербургские полицейские застрелили мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом

Накануне вечером в Шушарах полицейские, приехавшие на вызов, решили открыть огонь по агрессивному мужчине, сделав для начала предупредительный выстрел. От полученных огнестрельных ран он скончался на месте. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, сотрудники ведомства приехали после сообщения о том, что женщина в доме на Школьной улице якобы упала на стекло и порезалась. 

Мужчина с ножом, находившийся у подъезда дома, откуда совершался вызов, первоначально попытался скрыться. В квартире силовики обнаружили его подругу, на теле которой было множество ранений. Ей потребовалась госпитализация.


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