The Washington Post: У границы с Украиной вновь наращивается российское военное присутствие

Американская газета The Washington Post выпустила материал, в которой со ссылкой на экспертов и выложенные в социальных сетях ролики говорится о стягивании российских войск к границе с Украиной. В частности, Аналитик Центра военно-морского анализа (CNA) Майк Кофман, указывая на фотографии со спутника, заявил, что из Московской области к границе перебрасывают силы 1-я гвардейской танковой армии РФ. По его данным, аналогичным образом ведет себя 41-я общевойсковая армия, и Кофман уверяет, что "это не учения".

Американскому собеседнику издания вторит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, по данным которого на приграничной территории расположилось уже порядка 80-90 тысяч российских военных. В их число Данилов не включил крымские подразделения российских ВС.

Напомним, что похожую картину западные СМИ наблюдали в первой половине весны: по разным оценкам, тогда несколько десятков тысяч российских военных стянулись к украинской границе. Некоторые политологи всерьез ждали боевых действий, однако после того, как президент США Джозеф Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, ситуация стабилизировалась, и войска отошли от границы.

фото: mil.ru