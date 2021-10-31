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Новости 11:46

В РФ продолжает расти суточный показатель заболеваемости от COVID-19

фото ЗакС политика В РФ продолжает расти суточный показатель заболеваемости от COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 40 993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является новым абсолютным антирекордом. Это на 742 случая инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1158 человек, тогда как сумели поправиться 27 115 пациентов.

 

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 7603 новых больных, в Петербурге – 3597 (на 19 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2737. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1884 человек с коронавирусом и скончались 82 (накануне – 76).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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