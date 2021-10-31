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Новости 12:30

Беглов поблагодарил судебных приставов за "формирование в обществе высокой правовой культуры"

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил судебных приставов за "формирование в обществе высокой правовой культуры"

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Дня судебного пристава, традиционно отмечаемого 1 ноября, выпустил поздравительное обращение к представителям этой профессии. С его точки зрения, сотрудники ФССП одновременно и защищают права россиян, и трудятся на благо государства.

"Ваша служба – гарант свершения правосудия, одна из значимых силовых структур в нашей стране. <...> От профессионализма и верности долгу судебных приставов зависит уверенность в справедливости и эффективности государственных институтов.  <...> Благодарю судебных приставов за добросовестный труд и преданность делу", - говорится в поздравлении.

Кроме того, Беглов, желающий приставам всяческих успехов, уверен в том, что их деятельность повышает правовую культуру соотечественников и укрепляет общую социально-экономическую стабильность.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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