Беглов поблагодарил судебных приставов за "формирование в обществе высокой правовой культуры"

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Дня судебного пристава, традиционно отмечаемого 1 ноября, выпустил поздравительное обращение к представителям этой профессии. С его точки зрения, сотрудники ФССП одновременно и защищают права россиян, и трудятся на благо государства.

"Ваша служба – гарант свершения правосудия, одна из значимых силовых структур в нашей стране. <...> От профессионализма и верности долгу судебных приставов зависит уверенность в справедливости и эффективности государственных институтов. <...> Благодарю судебных приставов за добросовестный труд и преданность делу", - говорится в поздравлении.

Кроме того, Беглов, желающий приставам всяческих успехов, уверен в том, что их деятельность повышает правовую культуру соотечественников и укрепляет общую социально-экономическую стабильность.