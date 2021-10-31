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Новости 13:45

В египетском отеле отравились несколько десятков россиян

фото ЗакС политика В египетском отеле отравились несколько десятков россиян

У не менее сорока российских постояльцев пятизвездочного отеля AMC Royal Hotel & Spa в египетской Хургаде диагностировали пищевое отравление, что потребовало массовой госпитализации, сообщило РИА "Новости". Большинство тех, кого отдали в руки врачам, составили дети. Среди симптомов, возникших после злополучного обеда, называются рвота, диарея и высокая температура. Саму гостиницу на два дня решили закрыть, а ее обитателей - расселить по соседним гостевым домам.

В ситуацию, как сообщает "Интерфакс", вмешался Роспотребнадзор, готовый помочь соотечественникам в составлении исков к администрации отеля. По линии МИД чиновники направили запросы к египетским властям. Отреагировали на инцидент и частные компании.

"Среди туристов, отравившихся в гостинице, 17 человек - наши клиенты, которые обратились за медицинской помощью. Случай страховой, держим ситуацию на контроле", - рассказала агентству исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.


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