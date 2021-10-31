"Спутник V" и "Спутник Лайт" зарегистрировали в Камбодже

Камбоджа стала 71-м государством, зарегистрировавшим российскую вакцину "Спутник V" сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Вместе с тем азиатская страна зарегистрировала и другую антиковидную разработку центра имени Гамалеи - "Спутник Лайт". В сообщении указывается, что "регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)".

Отметим, что на уходящей неделе в нескольких регионах закончились запасы однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", после чего чиновники обещали пополнить их уже в ближайшие дни. Накануне, 30 октября, Минздрав посоветовал прививаться этим препаратам только тем, кто уже проходил вакцинацию от коронавируса.