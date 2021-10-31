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Новости 15:21

Петербург стал вторым регионом России по уровню достижений в области науки и технологий

фото ЗакС политика Петербург стал вторым регионом России по уровню достижений в области науки и технологий

Петербург занял второе место в рейтинге регионов, который составило РИА "Новости" на основе данных Росстата, связанных с наукой и технологиями. Впереди него только Москва, а тройку замыкает Татарстан. В качестве ключевых критериев использовались характеристики материальной базы, мощность трудовых ресурсов, а также масштаб и уровень продуктивности научно-технологической деятельности.

"Это заслуженная оценка потенциала нашего города. Петербург исторически является одним из крупнейших научных и технологических центров страны. У нас сосредоточено более 10% научного потенциала России. В этой сфере работают 350 организаций", - отреагировал на включение города в топ-3 губернатор Александр Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Среди конкретных достижений чиновник перечислил проект "Энерготехнохаб Петербург", "Технопарк Санкт-Петербурга" и различные бизнес-инкубаторы, образующие целую инновационную экосистему.


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