Путин заявил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой

Президент Владимир Путин, держа речь в рамках второго дня саммита "Большой двадцатки", коснулся экологической и климатической тематики и обозначил проявившие себя в последние годы российские особенности. Речь шла о потеплении, которое, как отметил Путин, нагляднее всего являет себя на арктических территориях, значительной частью которых покрыта РФ. По имеющимся у президента данным, за последнее десятилетие среднегодовая температура в России выросла более чем в два с половиной раза, опережая рост показателя по всему миру в целом.

"За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше", - приводит его слова РИА "Новости".

Рассуждая о необходимости декарбонизации и переходе на "зеленую" экономику, Путин подчеркнул, что международные организации высоко оценивают прогресс его страны на этом направлении. Останавливаться на достигнутом российское руководство не собирается.

"Мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии", - объявил глава государства.