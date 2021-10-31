Удальцов видит в преследовании Рашкина начало большой кампании против КПРФ

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов выпустил статью, в которой проанализировал смысл резонансного задержания 29 октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, у которого в багажнике полицейские нашли тушу лося. Факт заведения уголовного дела против депутата, замеченного в связях с несистемной оппозицией, говорит Удальцову о том, что левым силам в целом имеет смысл приготовиться к усилению полицейского и административного давления на них. По мысли автора статьи, успех коммунистов на думских выборах был столь велик, что скрыть его не помогли даже фальсификации, и увеличение представительства КПРФ в Госдуме стало неизбежным. По логике оппозиционера, сейчас россияне наблюдают месть за этот успех.

"Против него целенаправленно готовилась провокация. И это, по логике Кремля, вполне закономерно, потому что именно Рашкин в связи с коронавирусным запретом на проведение митингов в последние месяцы стал фактически единственным человеком, кто мог (как депутат Госдумы по общегородскому списку) собирать уличные встречи с избирателями в центре Москвы. И именно на встречу с Рашкиным собирались 25 сентября граждане, возмущенные грубым обманом на выборах в Госдуму. Это, видимо, стало последней каплей, после чего в отношении Рашкина была дана команда "фас!"", - пишет координатор "Левого фронта" для портала "Свободная пресса".

Удальцов призывает сторонников повышать бдительность и уровень взаимопомощи, при этом не опускать руки, продолжать добиваться свободы собраний и не верить сообщениям, в которых ситуация с Рашкиным преподносится как выгодная лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

"Такой бездоказательной грязи, уверяю вас, в эфир в ближайшее время выльется еще немало", - предрекает автор.

Отметим, что в день задержания депутата ГУ МВД по Саратовской области заявило, что в лесу было обнаружено оружие и документы, оформленные на имя известного коммуниста. Между тем Рашкин утверждал, что не охотился и подобрал уже убитое животное по дороге.