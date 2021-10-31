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Новости 17:46

В Петербурге помянули погибших в авиакатастрофе над Синаем

фото ЗакС политика В Петербурге помянули погибших в авиакатастрофе над Синаем

В строящемся храме Святого великомученика Димитрия Солунского петербуржцы помянули жертв крушения самолета компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом, случившегося в результате террористической атаки ровно шесть лет назад.

Настоятель религиозного учреждения, которое возводят в Красносельском районе, Сергей Кубышкин призвал собравшихся относиться к храму как к родному дому для всех, кого коснулась трагедия. Видеозапись траурного мероприятия разместили на странице фонда "Рейс 9268" в "ВКонтакте". Не забыли о печальной дате и в Смольном.

"Память о жертвах трагедии над Синаем, о погибших при других террористических актах хранится в наших сердцах. Она сплачивает общество в борьбе со страшной угрозой нашего времени - терроризмом. Мира и добра всем! " - обратился через сайт петербургского правительства к горожанам губернатор Александр Беглов в шестую годовщину авиакатастрофы.

Напомним, что на борту возвращавшегося в Петербург пассажирского самолета находились 224 человека, все они погибли. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".


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