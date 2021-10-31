На Невском проспекте освятили часы, восстановленные на лютеранской Петрикирхе

Часы, вернувшиеся на уходящей неделе на башни церкви Святых Петра и Павла на Невском проспекте, торжественно освятили 31 октября, сообщает ТАСС. Вернулся, впрочем, не оригинальный объект, безвозвратно пропавший в начале 2000-х годов, а копия, восстановленная в соответствии со старинными чертежами.

"Циферблаты снаружи соответствуют историческому оригиналу, а сам механизм внутри восточной башни, который двигает стрелки, просто утерян. Сейчас мы поставили современный электронный механизм", - пояснил член совета евангелическо-лютеранской общины святой Анны и святого Петра по связям с общественностью Герхард Ройтер.

Петербургская церковь Святых Петра и Павла, также известная как Петрикирхе, считается главной лютеранской церковью в России. В советские годы она использовалась как склад и как бассейн.