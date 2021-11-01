В Госдуме предложили предоставлять скидки на проезд в общественном транспорте для вакцинированных

Самый молодой депутат Государственной думы VIII созыва, представляющий фракцию ЛДПР, 26-летний Василий Власов полагает, что прошедшим COVID-вакцинацию гражданам следует предоставлять 50% скидку на проезд в общественном транспорте, информирует 78.ru.

Парламентарий уверен, что это решение должно не только мотивировать непривитых россиян, но также способствовать снижению уровня распространения коронавируса.

- В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50% скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации, - указывается в обращении Власова, направленном в правительство РФ.

Добавим, что начиная с 30 октября и вплоть до 7 ноября в Петербурге будет действовать локдаун, во время которого позволяется работать только продуктовым магазинам, аптекам и магазинам с непродовольственными товарами первой необходимости. Кроме того, будут открыты парикмахерские, а по QR-коду можно посетить музеи и театры.