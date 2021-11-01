"Сейчас давят всех": Журналист Денис Стяжкин эмигрировал из России в США

Российский журналист Денис Стяжкин известил, что вынужден был эмигрировать в США, так как опасается, что в какой-нибудь день отечественные силовики придут и за ним. О смене места жительства Стяжкин поведал у себя на странице "ВКонтакте".

"Мне просто надоело жить в ожидании того, что и ко мне как-нибудь утром постучатся люди в форме, ведь если ты независимый журналист с твёрдой гражданской позицией, то это неизбежно. Сейчас давят всех: блогеров, журналистов, активистов, или даже просто за шуточную фотографию напротив церкви тебе могут дать реальный срок. Всё это сильно психологически выматывает, особенно когда ты работаешь журналистом в независимом издании и каждый день плаваешь в море кошмарных новостей. Я решил не ждать, когда и за мной придут, собрал вещи и уехал, сначала думал, что только на время, но еженедельные обыски и аресты, в том числе и у знакомых мне людей, дали понять, что пока возвращаться в Россию нет смысла", - высказался Стяжкин.

Журналист часто работал фотокорреспондентом на митингах и протестных акциях, нередко при этом попадал в автозак.

Нередко и сам Стяжкин принимал участие в перфомансах: к примеру, весной его оштрафовали за октябрьскую акцию 2019 года, когда активисты возложили у стен администрации президента в Москве клей и ласты, намекая, что от действий действующего главы государства россияне должны "склеить ласты".

Фото: Денис Стяжкин / "ВКонтакте"