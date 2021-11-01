В Петербург привезли 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

На баланс фармацевтической базы Петербурга поступили 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", привиться которой, впрочем, согласно новым правилам могут не все желающие, оповестили в Смольном.

Так, по новым рекомендациям Минздрава РФ, уколоться "Спутником Лайт" смогут только переболевшие коронавирусной инфекцией (не более шести месяцев назад) и граждане, проходящие ревакцинацию.

"Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи", - высказался по случаю петербургский градоначальник Александр Беглов.