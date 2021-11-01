ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:58

Активисты зовут петербуржцев на флешмоб в защиту портрета Хармса на улице Маяковского

фото ЗакС политика Активисты зовут петербуржцев на флешмоб в защиту портрета Хармса на улице Маяковского

Активисты из команды "Центрального района за комфортную среду обитания" призывают петербуржцев объединиться ради сохранения портрета писателя Даниила Хармса на улице Маяковского, 11: ранее суд предписал уничтожить мурал.

Некоторое время назад неравнодушные судьбе рисунка граждане встретились с жителями дома, которые также ратуют за его спасение. "Подобное единение в наше время встретишь нечасто", - полагают активисты.

Отметим, что администрация Центрального района ранее высказывалась за сохранение портрета Хармса.

"Пока идут юридические согласования, наша объединенная команда активистов зовёт вас на флешмоб. В эти небольшие антиковидные каникулы приглашаем вас забыть все политические и протестные настроения, а также соблюдая все необходимые меры защиты, заглянуть 4 ноября в течение дня на Маяковского 11, чтобы зачитать небольшой отрывок из любого произведения Даниила Хармса", - пишут активисты.

Напомним, мурал появился на доме №11 по улице Маяковского, где ранее обитал Хармс, в 2016 году. За сохранение художества уже выступали бывший градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко, нынешний вице-губернатор Борис Пиотровский и ряд депутатов Заксобрания.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама