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Новости 11:31

В развитие ОЖД вложили свыше 44 млрд рублей

фото ЗакС политика В развитие ОЖД вложили свыше 44 млрд рублей

Руководство РЖД инвестировало в развитие Октябрьской железной дороги свыше 44 млрд рублей, проинформировали в пресс-службе ОЖД.

Из обозначенной суммы 14,8 млрд рублей уйдёт на обновление подвижных составов, а 11,5 млрд - на модернизацию основных фондов и обеспечение безопасного и устойчивого производственного процесса.

Также 8,3 млрд рублей будет вложено в ремонт свыше 800 км железнодорожных путей и 152 стрелочных переводов, 9,4 млрд потратят на развитие инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах ОЖД.


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