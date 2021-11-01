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Новости 11:29

Замглавы Ростова Великого арестовали по делу о взятках

фото ЗакС политика Замглавы Ростова Великого арестовали по делу о взятках

Кировский суд Ярославля арестовал замглавы Ростова Великого Михаила Рысева на два месяца, передает "Интерфакс".

Рысев останется под стражей до 27 декабря. Он стал фигурантом дела о взятках.

О задержании Рысева стало известно 29 октября. "Ярновости" пишет, что дело может быть связано с его прежним местом работы: Рысев был замдиректора департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области. Он курировал, в том числе, покупку квартир для детей-сирот в доме, который строит ООО "Выбор" - фирма депутата ярославской облдумы Романа Фомичева, которого обвиняют в посредничестве во взятке.

 


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