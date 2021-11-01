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Новости 11:57

В РФ обнаружили один случай заражения штаммом COVID-19 "лямбда" и три – вариантом "мю"

фото ЗакС политика В РФ обнаружили один случай заражения штаммом COVID-19 "лямбда" и три – вариантом "мю"

Российские учёные-вирусологи обнаружили проникновение новых штаммов коронавируса в страну: так, как сообщил глава ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в РФ выявили один случай заражения штаммом "лямбда" и три – вариантом "мю", делится "Интерфакс".

При этом в России, как и в большей части стран мира, на сегодняшний день доминирует штамм "дельта", уточнил Акимкин.

Институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают отслеживать ситуацию с мутациями COVID-патогена на предмет появления его новых вариаций.

Добавим также, ранее стало известно, что Петербург получил 100 тысяч доз дефицитной вакцины "Спутник Лайт".


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