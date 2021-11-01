На расселение петербургских коммуналок до 2024 года потратят 9,6 млрд рублей

В период с 2022 по 2024 год власти Петербурга намерены улучшить условия проживания семи тысяч городских очередников, которые обитают в коммунальных квартирах: для реализации поставленной задачи Смольный собирается расселить 5146 коммуналок, проинформировали в Жилищном комитете.

Обозначенная цель обойдётся бюджету города в 9,6 млрд рублей. В жилкоме уточнили также, что все жители коммуналок дали своё согласие на расселение.

При этом расселению подлежат только жилые помещения, в которых обитают стоящие в соответствующей очереди горожане. Всего на сегодняшний день в Северной столице зарегистрировано порядка 64 тысяч коммунальных квартир.



"Для города расселение коммунальных квартир является одной из значимых социальных задач. С 2008 года в городе действует целевая программа "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", и за этот период было расселено более 52 тысяч коммунальных квартир", – добавили в жилкоме.