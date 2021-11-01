Минюст счёл журналиста Маняхина* иноагентом из-за поста о "Медузе"* и денежных переводов самому себе

Журналист Пётр Маняхин* был включён в перечень СМИ-иностранных агентов Министерства юстиции РФ из-за поста в поддержку "Медузы"**, публикаций заметок об иноагентах, а также ввиду денежных переводов из разных банков, которые он делал сам себе, поделился он в разговоре с "Медиазоной"***.

Минюст пояснил причины внесения Маняхина в обозначенный реестр в возражениях к иску журналиста: он оспаривает приписывание ему соответствующего статуса.

Уточняется, что речь идёт о твите Маняхина, в котором он пишет: "Медузу надо спасать", и прикреплённой к нему ссылке на донаты изданию.

Кроме того, Минюст отметил, что журналист имеет опыт работы в СМИ, которые в РФ имеют статус иноагентов: "Сибирь. Реалии"**** и "Крым. Реалии"*****.

Говоря о переводах денег, на которые ссылается министерство, Маняхин уточнил, что делал их сам себе со своих банковских счетов.

Маняхин попал в перечень СМИ-иноагентов в июле текущего года.

*Пётр Маняхин внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**"Медуза" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

***"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

****"Сибирь.Реалии" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

*****"Крым.Реалии" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов