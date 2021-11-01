ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:59

Минюст счёл журналиста Маняхина* иноагентом из-за поста о "Медузе"* и денежных переводов самому себе

фото ЗакС политика Минюст счёл журналиста Маняхина* иноагентом из-за поста о "Медузе"* и денежных переводов самому себе

Журналист Пётр Маняхин* был включён в перечень СМИ-иностранных агентов Министерства юстиции РФ из-за поста в поддержку "Медузы"**, публикаций заметок об иноагентах, а также ввиду денежных переводов из разных банков, которые он делал сам себе, поделился он в разговоре с "Медиазоной"***.

Минюст пояснил причины внесения Маняхина в обозначенный реестр в возражениях к иску журналиста: он оспаривает приписывание ему соответствующего статуса.

Уточняется, что речь идёт о твите Маняхина, в котором он пишет: "Медузу надо спасать", и прикреплённой к нему ссылке на донаты изданию.

Кроме того, Минюст отметил, что журналист имеет опыт работы в СМИ, которые в РФ имеют статус иноагентов: "Сибирь. Реалии"**** и "Крым. Реалии"*****.

Говоря о переводах денег, на которые ссылается министерство, Маняхин уточнил, что делал их сам себе со своих банковских счетов.

Маняхин попал в перечень СМИ-иноагентов в июле текущего года.

*Пётр Маняхин внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**"Медуза" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

***"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

****"Сибирь.Реалии" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

*****"Крым.Реалии" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама