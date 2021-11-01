Ленобласть разрешит посещать публичны места по QR-кодам зарубежных вакцин

Ленинградская область разрешила QR-коды импортных прививок от коронавируса, заявили в правительстве региона.

Этот вопрос обсуждался на еженедельном аппаратном совещании с участием губернатора области Александра Дрозденко и главного санитарного врача региона Ольги Историк. Сертификаты зарубежных вакцин позволят ходить в театры и музеи региона.

Область ввела проход по QR-кодам с 30 октября. Попасть в кафе, фитнес-клубы, кинотеатры, музеи, стоматологии и другие объекты можно лишь по сертификату после вакцинации или перенесенного заболевания.