Муниципалы Петроградской стороны продолжают писать о Макарове

Газеты муниципальных образований Петроградского района и МО "Ланское" по-прежнему публикуют поздравления депутата Госдумы Вячеслава Макарова с праздниками и новости о его деятельности.

На главных страницах сайтов всех округов, которые входят в его бывшую избирательную территорию, размещены портреты экс-спикера Заксобрания Петербурга. Теперь уже рядом с дочерью Мариной Макаровой, действующим депутатом ЗакСа от Петроградской стороны. Фотографий и упоминаний единоросса Сергея Соловьева, который представляет жителей Петроградского района в Госдуме в послевыборных публикациях ЗАКС.Ру найти не удалось. Не печатала местная пресса и поздравления действующего председателя городского парламента Александра Бельского.

На официальных страницах отдельных округов – например, МО "Введенский" и МО "Аптекарский остров" – 1 ноября, спустя полтора месяца после выборов, Макаров по-прежнему был представлен как председатель Законодательного собрания Петербурга.

Из всех печатных изданий муниципалитетов больше всех о Макарове писала опять-таки газета МО "Аптекарский остров". В ее октябрьском номере бывший спикер ЗакСа на первой полосе поздравляет учителей с профессиональным праздником, на второй – благодарит горожан за участие в выборах. Рядом – отчет с открытия памятной доски академику Олегу Киселеву, проиллюстрированный фотографией Макарова. Восьмая полоса посвящена рассказу о том, как он поздравил с 80-летием землячку. Депутаты нового созыва городского парламента от Петроградской стороны в номере тоже упоминаются. Поздравление учителей от лица Марины Макаровой опубликовано на первой полосе, а от лица Юрия Гладунова – на шестой.

Напомним, в прошлом парламентском созыве Вячеслав Макаров был абсолютным лидером по упоминаемости в муниципальной прессе. Особенно часто о нем писали в газетах округов Петроградского района и МО "Ланское". Они входят в территорию, которую единоросс представлял в ЗакСе. Этими муниципалитетами зачастую руководили близкие экс-спикеру Заксобрания люди: его помощники, бывшие сослуживцы и так далее. В Госдуму Макаров избрался по общегородскому списку партии "Единая Россия".