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Муниципал 14:19

Муниципалы Петроградской стороны продолжают писать о Макарове

фото ЗакС политика Муниципалы Петроградской стороны продолжают писать о Макарове

Газеты муниципальных образований Петроградского района и МО "Ланское" по-прежнему публикуют поздравления депутата Госдумы Вячеслава Макарова с праздниками и новости о его деятельности. 

На главных страницах сайтов всех округов, которые входят в его бывшую избирательную территорию, размещены портреты экс-спикера Заксобрания Петербурга. Теперь уже рядом с дочерью Мариной Макаровой, действующим депутатом ЗакСа от Петроградской стороны. Фотографий и упоминаний единоросса Сергея Соловьева, который представляет жителей Петроградского района в Госдуме в послевыборных публикациях ЗАКС.Ру найти не удалось. Не печатала местная пресса и поздравления действующего председателя городского парламента Александра Бельского.

На официальных страницах отдельных округов – например, МО "Введенский" и МО "Аптекарский остров" – 1 ноября, спустя полтора месяца после выборов, Макаров по-прежнему был представлен как председатель Законодательного собрания Петербурга.

Из всех печатных изданий муниципалитетов больше всех о Макарове писала опять-таки газета МО "Аптекарский остров". В ее октябрьском номере бывший спикер ЗакСа на первой полосе поздравляет учителей с профессиональным праздником, на второй – благодарит горожан за участие в выборах. Рядом – отчет с открытия памятной доски академику Олегу Киселеву, проиллюстрированный фотографией Макарова. Восьмая полоса посвящена рассказу о том, как он поздравил с 80-летием землячку. Депутаты нового созыва городского парламента от Петроградской стороны в номере тоже упоминаются. Поздравление учителей от лица Марины Макаровой опубликовано на первой полосе, а от лица Юрия Гладунова – на шестой. 

Напомним, в прошлом парламентском созыве Вячеслав Макаров был абсолютным лидером по упоминаемости в муниципальной прессе. Особенно часто о нем писали в газетах округов Петроградского района и МО "Ланское". Они входят в территорию, которую единоросс представлял в ЗакСе. Этими муниципалитетами зачастую руководили близкие экс-спикеру Заксобрания люди: его помощники, бывшие сослуживцы и так далее. В Госдуму Макаров избрался по общегородскому списку партии "Единая Россия". 


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МО Аптекарский остров
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МО Введенский
МО Кронверкское
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МО Ланское (Черная речка)
Пока еще нет голосов...
МО Петровский
Пока еще нет голосов...
МО Посадский
Пока еще нет голосов...
МО Чкаловское
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Гладунов Юрий Николаевич 
Макаров Вячеслав Серафимович 

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