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Новости 14:37

Петербуржцы начали оформлять разрешения на платную парковку в центре

фото ЗакС политика Петербуржцы начали оформлять разрешения на платную парковку в центре

Начиная с 1 ноября жители Центрального района Петербурга имеют возможность оформить разрешение на парковку в новой платной зоне, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Подать необходимые документы горожане могут через портал Госуслуг вплоть до 7 ноября. После локдауна разрешение можно будет получить через МФЦ. Изучить перечень требуемых для оформления документов можно, зайдя на специальный сайт и посетив раздел "Льготы и разрешения".

Платная парковка в Центральном районе Северной столицы начнёт действовать с 1 декабря.


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