В детском лагере "Артек" появится система распознавания лиц для "обнаружения саботажа"

Международный детский центр "Артек" готов направить 95 млн рублей из своего бюджета на приобретение системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Соответствующий тендер нашёл Telegram-канал "Можем объяснить" на портале госзакупок.

Камеры должны быть установлены на всей территории лагеря, в том числе в спортзалах, учебных классах, столовой и администрации. Система будет функционировать круглосуточно. Камеры должны иметь опцию "чёткого распознавания лиц" с функцией отслеживания объектов. Содержащаяся на устройствах информация не должна иметь сроков хранения.

Среди заявленных целей приобретения системы видеонаблюдения в "Артеке" указали обеспечение безопасности, контроль над сотрудниками и посетителями, а также "обнаружение саботажа". Что подразумевается под последним пунктом, в технической документации к закупке не уточняется.