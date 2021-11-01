ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:57

В детском лагере "Артек" появится система распознавания лиц для "обнаружения саботажа"

фото ЗакС политика В детском лагере "Артек" появится система распознавания лиц для "обнаружения саботажа"

Международный детский центр "Артек" готов направить 95 млн рублей из своего бюджета на приобретение системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Соответствующий тендер нашёл Telegram-канал "Можем объяснить" на портале госзакупок.

Камеры должны быть установлены на всей территории лагеря, в том числе в спортзалах, учебных классах, столовой и администрации. Система будет функционировать круглосуточно. Камеры должны иметь опцию "чёткого распознавания лиц" с функцией отслеживания объектов. Содержащаяся на устройствах информация не должна иметь сроков хранения.

Среди заявленных целей приобретения системы видеонаблюдения в "Артеке" указали обеспечение безопасности, контроль над сотрудниками и посетителями, а также "обнаружение саботажа". Что подразумевается под последним пунктом, в технической документации к закупке не уточняется.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама