Смольный разработал новый стиль украшения Петербурга к Новому году

Комитеты по культуре, по печати и по градостроительству совместно разработали брендбук для оформления Петербурга к Новому году, сообщил во "ВКонтакте" вице-губернатор Борис Пиотровский.

В брендбуке прописана общая концепция новогоднего оформления, возможные формы наружного украшения, варианты световых решений и применения растений, предложены рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок. Авторы концепции совместили символизм европейского Рождества со стилем Российской империи периода правления Петра I, которые отсылают к первым дворцам Петербурга и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Император ввел традицию отмечать Новый год, в 2022 году отмечается его 350-летие.

Обновление коснется как основных магистралей Петербурга, так и удаленных от центра районов. Вскоре город начнут украшать в рамках адресной программы.

фото: Борис Пиотровский / "ВКонтакте"