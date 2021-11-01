Активисты добились приостановки работ по мощению в парке Сахарова

Инициативная группа жителей Калининского района смогла приостановить работу строительной техники в парке Академика Сахарова 1 ноября. Рабочие успели снять верхний слой грунта возле памятника жертвам радиационных аварий и катастроф. У огороженного монумента собралось около 15 активистов. Они считают, что работы могут вестись без разрешения.

За строительное ограждение попал участок, выходящий за пределы границ, указанных в ордере ГАТИ. Кроме того, активисты опасаются, что крупная техника сможет повредить близлежащие деревья.

Руководитель проекта на объекте в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру подтвердил, что на месте ведутся работы по мощению плитки вокруг памятника и вглубь парка примерно на 40 метров. По его мнению, жители недовольны, так как не хотят жить в "цивилизованных" условиях.

Показывать общественникам разрешительную документацию на проведение благоустройства рабочие отказались, предложив направить официальный запрос.

Экс-депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина, прибывшая на место, вызвала полицию. Оказалось, что у подрядчика не оказалось специального документа на снятие верхних слоев грунта. Руководитель работ посчитал, что он нужен только для вырубки деревьев, но сотрудница полиции убедила его в обратном.

Активисты оставили заявление о строительных работах без разрешающих документов и попросили полицию проверить трудящихся, задействованных на участке. Общественники предполагают, что на объекте могут работать нелегальные мигранты. Правда, проверить предполагаемых нелегалов на месте не удалось — рабочие скрылись еще до приезда полиции.

Жителям удалось "заморозить" работы до среды. В этот день активисты планируют встретиться с юристом подрядчика, который сможет представить необходимые документы.

Согласно паспорту объекта, работы по "переустройству объекта зеленых насаждений" будут вестись на этом месте до конца ноября, но в ордере ГАТИ говорится об установке элементов благоустройства — плиточного мощения.









На этом месте планировалось возведение Аллеи ликвидаторов-чернобыльцев. В апреле, в 35-ю годовщину трагедии на ЧАЭС, вице-губернатор Олег Эргашев принял участие в закладке первого камня будущей аллеи.

Накануне в парке Сахарова прошла встреча противников возведения спорткомплекса имени первого тренера Владимира Путина Анатолия Рахлина. По словам Уткиной, на встрече собралось около 150 человек. Стихийный митинг также посетил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко"). В своем Telegram-канале парламентарий писал, что изучит проект и будет добиваться общественных слушаний.

Константин Леньков