Новгородская область продлила срок локдауна до 14 ноября

Руководство Новгородской области решило пролонгировать срок установленного в регионе локдауна ещё на одну неделю после 8 ноября, известил областной глава Андрей Никитин в ходе заседания локального оперативного штаба.

"Мы видим, что ситуация с коронавирусом остаётся сложной и не даёт нам повода говорить, что мы достигли какого-то перелома в её развитии. Мы продлим ещё на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы", — выступил Никитин.

Во время новой недели локдауна будут ужесточены правила для работы организаций, некоторые объекты закроют. Предписания не коснутся мест, которые неукоснительно следуют установленным правилам.

"Если в магазине, кафе, другом каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет продолжить работу в том же режиме при использовании QR-кодов. Если это заведение попадается на игнорировании требований, на допуске сотрудников и посетителей без QR-кодов, — для него этот период будет полностью нерабочим", — уточнил Никитин.

Напоним, что локдаун был введён в Новгородской области 25 октября. В регионе в ограниченном режиме разрешена работа предприятий общественного питания, торговли, сферы услуг, культурных и досуговых организаций.