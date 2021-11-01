В Петербурге из-за задымления эвакуировали НИИ им. Джанелидзе

Днём 1 ноября из петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе эвакуировали людей. Ссылаясь на полученную от регионального МЧС информацию, "Росбалт"* пишет, что на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в здании.

При этом прибывшие на место борцы с огнём открытого горения не обнаружили. Уточняется, что точечно было задымлено одно помещение из-за попадания искры на мебель — в здании демонтируют старые окна.

О пострадавших не сообщается, из здания эвакуировали 40 человек, после чего НИИ вернулся к работе.

Обновлено в 18:15. В петербургском комитете по здравоохранению в разговоре с "Фонтанкой" уточнили, что людей не выводили из здания, а эвакуировали с этажа на этаж.

"Эвакуация пациентов не потребовалась, хотя на всякий случай вызвали пожарных. Обошлось. Институт работает в штатном режиме. Пациентов из приемного покоя для подстраховки перевели на первый этаж", - рассказали о деталях произошедшего в комздраве.

*"Росбалт" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов