Адвокат допустил передачу дела Ивана Сафронова в суд не раньше весны

Уголовное дело Ивана Сафронова по статье о госизмене передадут в суд для рассмотрения по существу не раньше весны, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Дмитрия Талантова.

"Исходя из моего понимания сложности и объема этого дела, в самом лучшем случае оно поступит в суд через полгода, то есть точно не раньше весны. Дело очень объемное, в нем содержится много специальной информации, плюс нам не дают делать копии и выписки, которые мы могли бы выносить за пределы следственного управления", — пояснил Талантов.

По его словам, следователь ФСБ Александр Чабан сказал, что не намерен ограничивать защитников в сроках ознакомления с делом, "если они не будут превышать разумные пределы".

Ранее источники сообщили, что расследование дела Сафронова завершено.

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны.

Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что он — его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива", и для информационного агентства которого он писал материалы.

23 июля "Ведомости" опубликовали колонку Сафронова, написанную им в СИЗО. В ней он рассуждал о практике следствия по делам о госизмене. Однако вскоре колонка оказалась удалена с сайта "Ведомостей", затем ресурс стал недоступен вовсе из-за DDoS-атаки.

фото: Иван Сафронов / Facebook