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Новости 18:51

Петербуржцы жалуются на новые нефтяные пятна на Неве

фото ЗакС политика Петербуржцы жалуются на новые нефтяные пятна на Неве

Жители Северной столицы забили тревогу из-за обнаружениях новых нефтяных пятен на Неве: фотографиями с мест событий делятся пользователи в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

"Опять Нева пятнами пошла. На этот раз напротив дома № 70/1 по Октябрьской набережной. Пятно растёт", — переживает очевидец.

О событии оперативно высказались в петербургском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"В мобильную экологическую дежурную службу 1 ноября поступили сообщения о загрязнении акватории Невы в районе Октябрьской набережной. На место был направлен ГУП "Пиларн". Информация о загрязнении подтвердилась", — отчитались в комитете.

Прибывшие на место специалисты обработали поверхность воды активной пеной, уточнияется, что загрязнение было ликвидировано.

О массовом разливе бензиносодержащей жидкости по центральной водной артерии города в районе Октябрьской набережной СМИ также писали на прошлой неделе: в длину масляное пятно достигало двенадцати километров. 


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