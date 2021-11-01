О выборах в Пушкинском районе сняли двухчасовой фильм

Представители "Наблюдателей Петербурга" из Пушкинского района опубликовали документальное видео о скандалах на выборах в Законодательное собрание и Госдуму в их округах.

В фильме кандидаты КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока", члены территориальной избирательной комиссии № 20 и участковых избиркомов на протяжении почти двух часов перечисляли жалобы, которые возникали по ходу всех трех дней голосования. Также присутствуют фрагменты видеозаписей, снятых непосредственно на избирательных участках.

На некоторых из них помимо оппозиционеров присутствует бывший депутат ЗакСа от "Единой России" Юрий Бочков, который на время выборов объединил усилия с "Наблюдателями Петербурга" и представителями других политических партий.

– Мы хотели, чтобы люди знали, как проходят выборы и как выбрали нынешнюю власть, – заявила ЗАКС.Ру одна из создателей фильма, координатор "Наблюдателей Петербурга" Екатерина Белянкина. – Хотели подвести итог и привлечь единомышленников, чтобы готовиться к следующим выборам. Такая работа точно важна, так как перед следующими выборами можно будет посмотреть фильм и быть готовыми к тому, что будет происходить.

Напомним, из Пушкинского района в дни выборов неоднократно приходили сообщения о разного рода инцидентах. Самой громкой историей стала эвакуация людей с избирательных участков №№ 1991 и 1992 якобы из-за обнаруженных записок "Заминировано" вечером первого дня голосования. До этого наблюдатели и кандидаты на этих участках настойчиво требовали открыть и показать им содержимое сейфов.

Депутатом ЗакСа по округу № 24, куда входит Пушкинский район, стал Дмитрий Павлов из "Новых людей". В Госдуму по округу № 218 переизбрался единоросс Виталий Милонов. Павлов в интервью ЗАКС.Ру заявил, что подсчет по его округу велся честно, а "Наблюдатели Петербурга" подготовили не так много жалоб, чтобы судить о массовых фальсификациях. Свою победу депутат назвал закономерным итогом большой проделанной работы.