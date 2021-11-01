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Новости 1 ноября, 20:28

Минздрав предложил лишить частные клиники права выдавать справки для владения оружием

фото ЗакС политика Минздрав предложил лишить частные клиники права выдавать справки для владения оружием

Министерство здравоохранения предлагает проводить медосвидетельствование для выдачи лицензий на оружие только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства, проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

"Процедура медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будет проводиться исключительно медорганизациями государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина",— указано в пояснительной записке. Сведения об оформленных заключениях будут передавать в Росгвардию.

При выявлении заболеваний, при которых противопоказано владение оружием, гражданина обяжут пройти внеочередное медицинское освидетельствование в течение двух месяцев или добровольно отказаться от лицензии.

После стрельбы в школе в Казани в мае 2021 года был ужесточен порядок продажи оружия в РФ: возраст приобретения оружия подняли до 21 года. Закон вступит в силу летом 2022 года.

 


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