Минздрав предложил лишить частные клиники права выдавать справки для владения оружием

Министерство здравоохранения предлагает проводить медосвидетельствование для выдачи лицензий на оружие только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства, проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

"Процедура медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будет проводиться исключительно медорганизациями государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина",— указано в пояснительной записке. Сведения об оформленных заключениях будут передавать в Росгвардию.

При выявлении заболеваний, при которых противопоказано владение оружием, гражданина обяжут пройти внеочередное медицинское освидетельствование в течение двух месяцев или добровольно отказаться от лицензии.

После стрельбы в школе в Казани в мае 2021 года был ужесточен порядок продажи оружия в РФ: возраст приобретения оружия подняли до 21 года. Закон вступит в силу летом 2022 года.