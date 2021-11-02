Суд арестовал мужчин, которые могли передать Навальному информацию для расследования

Столичные правоохранители задержали трёх мужчин, заподозренных в продаже личных данных граждан через даркнет. В числе покупателей информации, делится ТАСС, якобы мог быть политик Алексей Навальный.

"Задержаны Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека, и оказывали им за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований", — приводит ТАСС сведения, полученные от источника в правоохранительных структурах.

Позднее суд отправил всех обозначенных мужчин под домашний арест, уточняет РИА "Новости". Всем им инкриминируют эпизоды по ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки) и ст. 327 УК РФ (подделка штампов, печатей или бланков).

ТАСС информирует, что все трое якобы не знали, что их клиентом может являться Алексей Навальный.

По данным Baza, мужчины могут работать в частном детективном агентстве "Лекс Гранд": якобы при помощи поддельных документов им удалось заполучить сведения о сотрудниках ФСБ, которые могли сопровождать оппозиционера в его поездках по России.

Добавим, что перед судом должны предстать также двое экс-полицейских, которых также обвиняют в передаче Навальному ряда конфиденциальных сведений.