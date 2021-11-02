Милонов предложил прикреплять бесплатные тесты на COVID-19 к счетам за ЖКХ

Представляющий Петербург в Государственной думе депутат Виталий Милонов поделился очередной идеей: по его мнению, к счетам за услуги ЖКХ, которые ежемесячно получают россияне, следует на безвозмездной основе прикреплять экспресс-тесты на коронавирус.

"Раздача тестов и маркеров могла бы производиться одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям: к каждому счёту мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчёта два-три теста на один месяц", — уточнил парламентарий в разговоре с RT.

Обозначенный им метод, уверен Милонов, не связан с дополнительными бюджетными нагрузками за доставку тестов, более того, он помог бы разгрузить медицинские учреждения, часто не справляющиеся с объёмами тестирования.