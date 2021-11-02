ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:13

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления экономической безопасности МВД

фото ЗакС политика В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления экономической безопасности МВД

На территории Подмосковья сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшего заместителя начальника управления МВД по экономическим преступлениям Андрея Новосельцева, информирует РИА "Новости".

Подозреваемый попался в руки силовиков в Королёве. 

"В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего", — уточнили в МВД. ТАСС пишет, что задержанный задолжал семье Новосельцева более 6 млн рублей.

Напомним, Новосельцев был найден мёртвым в своей бане на участке в садоводстве "Родник-1": ему нанесли множественные ножевые ранения. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Новосельцев являлся замначальника ГУБЭП МВД в 1990-х годах. В 2002 году возглавлял опергруппу, расследовавшую убийство экс-губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама