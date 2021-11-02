В Вологоде начал работу первый в регионе ковидный стационар для детей с коронавирусом

На территории Вологодской областной детской клинической больницы первой в регионе начала функционировать красная зона для детей с COVID-19.

Ковидный стационар включает в себя 50 коек, он находится в отдельном двухэтажном здании, уточнили в пресс-службе областного правительства.

В больницу будут направлять несовершеннолетних со всего региона, первых пациентов она приняла 1 ноября.

Детский ковидарий состоит из 20 боксов для госпитализации детей с COVID-19 без сопровождения родителей и 30 — для лечения детей в присутствии родителей или других родственников — в случае, если у взрослого также диагностирован коронавирус, протекающий в легкой форме.

"В случае если болен только ребенок, его госпитализируют одного", — добавили в вологодском департаменте здравоохранения. Из 50 коек к 35 подключен кислород.

Отметим, что из-за сложной эпидемической обстановки в регионе коечный фонд занят на 89,2%.

Добавим также, накануне главврач петербургской детской городской больницы № 5 имени Филатова Людмила Исанкина заявила, что четвертая волна коронавируса в Петербурге отличается более тяжелым течением болезни у детей.