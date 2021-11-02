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Новости 10:55

YouTube заблокировал выпуск "Редакции" про казаков из-за хора, с которым был заключён договор на показ

фото ЗакС политика YouTube заблокировал выпуск "Редакции" про казаков из-за хора, с которым был заключён договор на показ

Утром 2 ноября журналист Алексей Пивоваров сообщил, что YouTube заблокировал выпуск "Редакции" про казаков: при этом жалоба поступила от ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор", с которым у издания был заключён официальный контракт.

"Сейчас мы разбираемся с этой ситуацией и сообщим вам, когда выпуск снова станет доступен", - уточнил Пивоваров.

Выпуск, о котором идёт речь, был посвящён феномену казачества: журналисты приехали на Кубань и Дон и попытались узнать, имеют ли современные представители обозначенного содружества что-либо общее со своими историческими прототипами и что представляют собой люди, входящие в него.

Фото: скриншот YouTube-канала "Редакция"


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