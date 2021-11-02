Совет по правам человека проведет массовую проверку СИЗО и колоний в четырех регионах

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) смогли договориться с руководством Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об организации проверок в ряде российских пенитенциарных учреждений на фоне скандалов с массовыми пытками и злоупотреблением полномочиями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член СПЧ Ева Меркачева. Речь идет почти о двадцати следственных изоляторах и колониях, расположенных в Мордовии, Марий Эл, Кировской и Саратовской областях. Мероприятия будут проводиться до конца первой недели декабря, Меркачева будет ездить по тюрьмам в компании известных правозащитников Игоря Каляпина и Андрея Бабушкина.

"Это, по моему, впервые в истории СПЧ, чтобы пустили нас сразу в столько исправительных учреждений. Успеем ли мы за месяц все объехать - надеюсь. Пишите, если есть по этим регионам проблемы. Во Владимирскую область (мы просили, поскольку есть жалобы, особенно на "Владимирский централ") нас пока не пускают "в связи с карантинными мероприятиями". Но обещают вернуться к этому вопросу позже", - пишет она.

Напомним, что в прошлом месяце достоянием общественности стали опубликованные проектом Gulagu.net записи с видеорегистраторов в российских колониях, на которых заключенных пытают, унижают и насилуют. Реакция властей последовала двоякая: с одной стороны, СК возбудил несколько уголовных дел, а с другой - обладателя винчестера с архивом скандальных записей, Сергея Савельева, вывезшего материалы из России, объявили в розыск.