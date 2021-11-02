ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:28

Основатель Gulagu.net сообщил, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт

фото ЗакС политика Основатель Gulagu.net сообщил, что Facebook без предупреждения удалил его аккаунт

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин известил, что Facebook без предварительного уведомления удалил его аккаунт.

"Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 френдов, более 12 000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября", — отчитался Осечкин в своём телеграм-канале.

Правозащитник уверен, что таким образом отечественные спецслужбы в очередной раз пытаются "уничтожить Gulagu.net" и его лично.

"Они боятся правды и огласки их страшных преступлений", — констатировал Осечкин.

В октябре Gulagu.net сообщил о получении свыше 40 гигабайт видео и фото со свидетельствами издевательств над заключёнными в российских колониях. Тогда же правозащитники начали публиковать переданные им видеозаписи с пытками в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Позднее появились также записи с аналогичным содержимым из других тюрем.

Все видео проекту передал бывший сиделец, программист Сергей Савельев. Он покинул Россию и попросил политубежища во Франции. 28 октября стало известно, что Савельев заочно арестован и его обвиняют в неправомерном доступе к информации. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама