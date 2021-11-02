В России еще раз обновился суточный антирекорд по смертям от коронавируса: 1178 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 39 008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 1400 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1178 человек, что является новым абсолютным антирекордом, тогда как сумели поправиться 30 905 пациентов.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 5736 новых больных, в Петербурге – 3066 (на 184 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2893. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3134 человека с коронавирусом и скончались 83 (накануне – 85).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.