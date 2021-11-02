ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:45

В России еще раз обновился суточный антирекорд по смертям от коронавируса: 1178 случаев

фото ЗакС политика В России еще раз обновился суточный антирекорд по смертям от коронавируса: 1178 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 39 008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 1400 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1178 человек, что является новым абсолютным антирекордом, тогда как сумели поправиться 30 905 пациентов.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 5736 новых больных, в Петербурге – 3066 (на 184 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 2893. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3134 человека с коронавирусом и скончались 83 (накануне – 85).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама